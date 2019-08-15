Собери портфель первокласснику. Акция Федерации профсоюзов

В канун праздника знаний в Мозыре состоялось уже ставшее традиционным событие. Федерация профсоюзов совместно с депутатским корпусом провела яркое и запоминающееся мероприятие для будущих первоклассников. Ребята получили в подарок свои первые портфели со всем необходимым для школы.

В зале ГДК кроме будущих учеников – мамы и папы, бабушки и дедушки, а еще профсоюзные лидеры и депутаты. Напутственные слова были обращены не только к бывшим дошкольникам, но и к их родителям. Самый трогательный момент – непосредственно вручение рюкзаков. Взрослые очень старались не перепутать принадлежности, предназначенные для девочек с теми, которые были приготовлены для мальчиков. Такую акцию профсоюзы проводят уже 19 лет. Особое внимание – детям-сиротам, многодетным, малоимущим и приемным семьям, а также семьям, воспитывающим детей-инвалидов или оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В этом году профсоюзы вооружили всем необходимым для школы сотню мозырских первоклассников. Стоимость рюкзака со всем содержимым – около 100 рублей. Только Мозырский райжилкомхоз закупил рюкзаки с принадлежностями для 73 своих первоклашек. Такую акцию коммунальщики проводят ежегодно. Таким образом профсоюзные взносы возвращаются в семьи в самое нужное время. И еще одна хорошая новость для сотрудников коммунальной сферы района, воспитывающих школьников 1-4 классов. В день торжественной линейки родителям учеников начально школы предоставляется выходной день с сохранением заработной платы.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ