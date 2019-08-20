Смотровые комиссии летом продолжают свою работу

Лето – время каникул и отпусков. Но не для смотровых комиссий, которые продолжают активную деятельность. Цель – как можно больше посетить домовладений, в особенности граждан категории риска, оказать своевременную посильную помощь.

84-летняя Мария Демидовна всю жизнь вела активный образ жизни. Вот и на пенсии продолжает следить за своим домом и подворьем, обязательно пешая ходьба и баня. Мария Демидовна приходу смотровой комиссии рада, пенсионерка рассказывает о своем житье-бытье. Годы, конечно, не те, но старается держаться. Мария Демидовна – одиноко проживающая, но рядом есть люди, которые постоянно помогают. Для полной надежности осталось установить пожарный извещатель. У соседки, 75-летней Татьяны Ивановны, извещатель есть, но безопасный прибор лежит за печкой и не в стадии активности. Сотрудники МЧС сразу же приводят его в режим боеготовности. Татьяна Ивановна рачительная хозяйка. Дом и огород в порядке. В прошлом электромонтажник, женщина всю жизнь живет в частном секторе. Видимо, земля и сейчас дает силы, а заботу дают дети, их трое, и внуки.

Одиноко проживающие пенсионеры – это группа риска. В силу возраста и здоровья им нужны особые забота и внимание. Конечно, основные функции ложатся на родственников. Но задачи смотровой комиссии убедиться, все ли в порядке, выявить проблемные вопросы, если таковые имеются, и помочь устранить недостатки. Работа смотровой комиссии имеет свою сезонность, весной среди жителей частного сектора профилактируют выжигание сухой растительности. В самую жаркую пору года акцент на подготовку к зиме, контроль за состоянием печного отопления, ведь как говорится, готовь сани летом, а использование пожарных извещателей – это всесезонная тема.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ