Швейная фабрика «Надэкс» представила новую школьную коллекцию. Моделями на показе стали воспитанники одной из мозырских подиум-школ.

Новую школьную коллекцию швейной фабрики «Надэкс» во всей красе смогли увидеть гости модного показа. На красную ковровую дорожку во время открытия подиум-школы «Стрекоза» вышли ее юные воспитанники. Мальчишки и девчонки разного возраста представили лучшие модели коллекции – сорочки, блузки, юбки, сарафаны и жилеты. В учебном сезоне 2019-2020 «Надэкс» предлагает юным покупателям одежду в белых, молочных, голубых и розовых цветах, с принтом «птицы» и «стрекозы». Дизайнеры фабрики добавили множество ярких деталей в отделке: пуговицы, кружева и драпировку. Все модели разработаны с учетом особенностей фигуры мальчиков и девочек разного возраста и комплекции. Кстати, каждый понедельник августа в фирменных магазинах предприятия школьную коллекцию можно приобрести по акцию: со скидкой 40% на второй товар.