Семейный праздник пожарного аварийно-спасательного отряда №4

Юбилей пожарного аварийно-спасательного отряда №4, который действует на объектах Мозырского нефтеперерабатывающего завода, отметили в семейно-коллективном кругу. Корпоратив получился со спортивным уклоном.

Юбилейные даты принято отмечать в семейном кругу. Об этом хорошо знают спасатели, работающие на объектах Мозырского нефтеперерабатывающего завода. И день рождения ПАСО-4 было решено отметить дружным коллективом, пригласив жен и детей.

Десятки взрослых и маленьких гостей собрались на площадке у помещений пожарного аварийно-спасательного отряда. Стадион, на котором обычно проходят тренировки сотрудников, стал импровизированным полем спортивного боя между активными семьями. Постарались все: участники запаслись энергией и хорошим настроением, а организаторы подготовили насыщенную программу.

А еще на день рождения принято дарить подарки. Председатель заводской профсоюзной организации Ольга Кулыба вручила начальнику ПАСО-4 новый спортивный инвентарь.

Спортивную часть праздника предварила небольшая экскурсия. Супруги и дети знакомились с рабочим местом мужей и отцов, условиями быта. Примеряли специальные защитные костюмы и осваивали спецтранспорт. Никто не забыл о фото на память. А после у каждого был шанс стать царем горы из ящиков, попробовать потушить учебный пожар, пройти полосу препятствий. И просто насладиться прекрасной погодой и выходными в кругу семьи.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ