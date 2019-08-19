Сегодня православные верующие празднуют Преображение Господне или, по-народному, второй «Яблочный Спас»

19 августа православные верующие вспоминают евангельское событие, когда апостолы Петр, Иаков и Иоанн увидели Господа Иисуса Христа преображенным – во всей Божественной, вечной славе. Полное название праздника – Преображение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Это один из так называемых двунадесятых праздников. В народе его называют второй «Яблочный Спас». Дело в том, что в Израиле и Греции день Преображения приходился на пору созревания винограда. Христиане приносили душистые гроздья в храм – для благословения и в знак благодарности Богу. В странах, где виноград не растет, например, в большей части России, вместо него стали освящать яблоки. Согласно народным поверьям, виноград и яблоки нельзя употреблять вплоть до 19 августа. На Яблочный Спас хозяйки пекли яблочные пироги, варили варенье. На угощение приглашали родных и знакомых. Еще одна традиция потчевать в этот день нищих – во славу Божию.