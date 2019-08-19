Санаторий «Сосны». Качественный отдых в любую пору года

Лето подходит к концу. Отпускной сезон завершается. Кто-то еще успеет вскочить в последний вагон и отдохнет на морском побережье в августе-сентябре. Но если вы не любитель пляжного отдыха и палящей жары, а предпочитаете комфортную погоду, комфортный отдых, а еще хотите восстановить силы и здоровье, для вас не существует временных рамок и сезонности. Санаторий «Сосны» предлагает качественный отдых независимо от времени года.

Отдых для души и здоровья. Санаторий «Сосны» работает вне зависимости от сезона. Круглый год здесь принимают отдыхающих. Большая часть – это, конечно, сотрудники предприятия. В этом году спрос на белорусские санатории снова вырос и у россиян. Мозырскую здравницу туристы из России выбирают за комфортный отдых, большой спектр медицинских процедур, удобное месторасположения и конечно неповторимый природный колорит.

Лариса Лебедева приехала в «Сосны» с подругой. Приехали из Мурманской области. Но ни разу не пожалели о том, что проделали столь долгий путь. Местная здравница порадовала и оздоровительными процедурами, и вкусной едой, и доброжелательной атмосферой.

Елене Кузнецовой и Галине Колоско путевку в «Сосны» подарили дети. Прежде, чем сделать выбор в пользу мозырской здравницы, внимательно изучали предложения и придирчиво читали отзывы. В итоге реальность даже превзошла ожидания. Подарок ко дню рождения удался. Кто-то мечтает об отпуске в жарких странах. А кто-то ищет прохлады. Алексей и Олег приехали в «Сосны» из Краснодарского края. Выбирали из множества белорусских санаториев. В «Соснах» все сложилось как нельзя лучше.

Для братьев Александра, Николая и Виктора в этом году «Сосны» стали местом встречи. Отдых получился по-настоящему семейным. И с пользой для здоровья.

«Сосны» – это еще и возможность совмещать отдых с работой. Этой возможностью пользуются не только сотрудники предприятия, но и те, кто работает по приглашению. Сергей Кузнецов приехал на Мозырский НПЗ в командировку. В качестве места жительства выбрал санаторий.

Не нужен мне берег турецкий и Африка мне не нужна. Слова из известной песни вполне могут стать девизом всех отдыхающих в «Соснах», для которых в приоритете комфортный отдых и вклад в собственное здоровье.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ