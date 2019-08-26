С 25 августа по 5 сентября водители обязаны обозначить свое транспортное средство включенным светом фар

В преддверии начала нового учебного года по 5 сентября включительно водители обязаны обозначить свое транспортное средство включенным светом фар. За невыполнение требования данного пункта Правил дорожного движения, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или штрафа до 2 базовых величин. В январе-июле 2019 года на территории Гомельской области совершено 28 ДТП с участием детей. Выросло количество травмированных детей, а именно пешеходов. В ГАИ отмечают, дорожно-транспортные происшествия с участием детей в первую очередь – это клич родителям: «Хорошо ли ребенок знает ПДД, соблюдает ли он эти правила». Как показывает практика, во многих случаях знание дорожных правил остается только теорией, на практике же ребята и их родители (прежде всего при перевозке детей в транспортных средствах) показывают грубое пренебрежение. Акцент следует сделать на обучение детей дорожной грамоте, умению ориентироваться в различных дорожных ситуациях, закрепить полученные знания на практике. Ребенок должен усвоить главное правило: находясь на улице, следует быть внимательным и уметь правильно оценить дорожную ситуацию.