Республиканская акция «Собери школьный портфель» продолжает шествие по Мозырщине. Сегодня полный набор канцелярских принадлежностей и стильные ученические сумки в подарок получили воспитанники социально-педагогического приюта и детского дома семейного типа.
Всего через несколько минут эти стильные ученические рюкзаки и сумки с полным набором канцелярских принадлежностей окажутся в руках своих новых хозяев – воспитанников социально-педагогического приюта и детского дома семейного типа. А пока мальчишки и девчонки красивыми песнями, зажигательными танцами и смешными миниатюрами встречают гостей. Тех взрослых, кто никогда не остается равнодушным. В соцприют приехали представители районных предприятий, коллективы которых ежегодно участвуют в акции «Собери школьный портфель».
В рамках социальной акции свои портфели получат десятки мозырских первоклассников и учеников других классов. В их числе, дети из неблагополучных, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями.
Горящие глаза детей – лучшая благодарность участникам акции «Собери школьный портфель». Кстати, присоединиться к ней могут все желающие: благотворительные ящики для сбора канцтоваров стоят в некоторых магазинах города.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ
Республиканская акция «Собери школьный портфель» продолжает шествие по Мозырщине
Республиканская акция «Собери школьный портфель» продолжает шествие по Мозырщине. Сегодня полный набор канцелярских принадлежностей и стильные ученические сумки в подарок получили воспитанники социально-педагогического приюта и детского дома семейного типа.