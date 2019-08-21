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Рубрика: Новости

Республиканская акция «Собери школьный портфель» продолжает шествие по Мозырщине

21 августа 2019, 20:44

Республиканская акция «Собери школьный портфель» продолжает шествие по Мозырщине. Сегодня полный набор канцелярских принадлежностей и стильные ученические сумки в подарок получили воспитанники социально-педагогического приюта и детского дома семейного типа.
Всего через несколько минут эти стильные ученические рюкзаки и сумки с полным набором канцелярских принадлежностей окажутся в руках своих новых хозяев – воспитанников социально-педагогического приюта и детского дома семейного типа. А пока мальчишки и девчонки красивыми песнями, зажигательными танцами и смешными миниатюрами встречают гостей. Тех взрослых, кто никогда не остается равнодушным. В соцприют приехали представители районных предприятий, коллективы которых ежегодно участвуют в акции «Собери школьный портфель».
В рамках социальной акции свои портфели получат десятки мозырских первоклассников и учеников других классов. В их числе, дети из неблагополучных, многодетных семей, дети с ограниченными возможностями.
Горящие глаза детей – лучшая благодарность участникам акции «Собери школьный портфель». Кстати, присоединиться к ней могут все желающие: благотворительные ящики для сбора канцтоваров стоят в некоторых магазинах города.
Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ

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