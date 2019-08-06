Реконструкция городского бассейна подходит к завершению

Осенью 2019-го мозыряне откроют плавательный сезон в обновленном городском бассейне. Масштабные работы по его модернизации и реконструкции длятся с 2017 года. И проводились они в несколько этапов. Сначала изготавливалась проектно-сметная документация. Потом – очередь непосредственно строительных работ: утеплялся фасад, менялись окна, частично провели замену кровли. Большие силы и средства были затрачены на коммуникации — системы очистки воды, внутреннюю канализацию, технологические трубопроводы. В этом году перешли ко внутренней отделке большой и малой чаш бассейна, раздевалок и других помещений. Средства на ремонт бассейна мозыряне собирали, как говорится, всем миром, во время районных субботников. Значительные суммы на реконструкцию выделялись также из внутреннего бюджета и резервного фонда Мозырского райисполкома и облисполкома. Для многих мозырян бассейн стал дорогой в профессиональный спорт. Неоднократно наши пловцы входили в состав Национальной сборной Беларуси. До запланированного открытия этого спортивного учреждения, можно сказать, пошел обратный отсчет. И его второй день рождения действительно станет праздников для тысяч жителей города.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько. Вячеслав Пересыпкин. ТКМ