В Мозыре нашли мужчину, который рассчитался чужой банковской картой в магазине.

В начале августа в Мозырский РОВД поступило заявление от 28-летней местной жительницы. Она сообщила, что потеряла свою банковскую карту, с которой в магазине неизвестный рассчитался при оплате товаров на общую сумму более 50 рублей. Девушка сразу же заблокировала карту. Магазин, в котором была совершена покупка, оснащен камерами наблюдения. При просмотре записей стало понятно, как злоумышленник похитил деньги с карты, требующей ПИН-код при оплате. При расчете на кассе, терминал потребовал ввести пароль. Однако мужчина попросил продавца произвести платеж в три этапа бесконтактным способом на минимальную сумму. Продавец согласилась. Её не смутило то, что лицо-владелец карты, судя по имени держателя, женщина. Покупатель с легкостью купил продукты питания и средства личной гигиены. В ходе оперативно-разыскных мероприятий установили мужчину, который расплатился чужой картой. Им оказался ранее судимый за кражу 23-летний мозырянин. Он подобрал пластик на тротуаре в районе площади Ленина. По факту хищения с использованием компьютерной техники возбуждено уголовное дело. Парень ущерб возместил.