Раскрыть четыре преступления за два дня. Учебный сбор для следователей и студентов

Раскрыть четыре преступления за два дня. Такая задача стоит перед молодыми следователями со всего региона и студентами юридических факультетов, которые в эти дни проходят учебно-методический сбор на Мозырщине.

Территория детского оздоровительного центра «Сидельники» стала местом совершения сразу четырех преступлений! Правда, не настоящих, сымитированных. Почти полсотни молодых следователей со всей Гомельской области и студенты юридических факультетов двух вузов приехали на Мозырщину, чтобы принять участие в учебно-методическом сборе. Трехдневная программа включила в себя как теоретические, так и практические занятия.

Даниил Короедов после окончания университета планирует поступить на службу в следственные органы. Профессию выбирал осознанно. После сборов уверенно говорит, тесное знакомство с работой следователя позволяет каждому студенту понять, его это путь или нет. Ведь в ведомстве ждут квалифицированных и мотивированных специалистов. Со стороны кажется, следователи и студенты проходят какой-то квест. Но эти манекены, как нельзя лучше, подчеркивают серьезность каждой учебной ситуации. То, что о чем опытные сотрудники Следственного комитета и эксперты-криминалисты рассказывают на площадках, несомненно, понадобится и в реальной работе. Вот в дорожно-транспортном происшествии погибает человек. Здесь произошла кража, во время которой преступник взломал дверь. На дереве обнаружен труп повешенного, и нужно определить, самоубийство это или все-таки убийство. А на берегу реки задержаны браконьеры, у которых изымаются ловушки, сеть и электроудочка. Внимание следователей обращается на каждую деталь. Сложный пазл каждого преступления складывается из малейших кусочков – отпечатки, следы колес и ног, положение тела, осколки и окурки. Задача следователя, пусть даже и молодого, найти все ключи к раскрытию причин и условий криминального события. На вооружении современного специалиста, конечно, находится хорошая техника, в том числе, передвижные криминалистические лаборатории. Но без внимательности, зоркого взгляда и профессионального чутья нельзя обойтись.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ