Районная педагогическая конференция

Инновационные подходы к дошкольному и школьному образованию, престиж профессии и заслуженные награды. Педагоги Мозырского района собрались на традиционное мероприятие – августовскую конференцию.

В торжественной и праздничной обстановке обсуждаются вполне серьезные вопросы: подводятся итоги работы предыдущего учебного года, ставятся задачи на год будущий. Лучшие представители профессии получают заслуженные награды.

Работает с душой каждый из участников педсовета районного масштаба. Воспитатели и учителя прокладывают новую дорогу знаний для современного поколения. Контакт тесный на всех уровнях – от детсадовского до университетского. С амбициозной задачей – поддерживать высокий уровень мозырской системы образования, — педагоги справляются на отлично, из года в год занимая лидирующие позиции.

Дошкольные учреждения образования повод для гордости дают постоянно. Очевидно и факт: лучший дошкольный центр развития ребенка находится именно в Мозырском районе.

За непростой труд, ответственность и целеустремленность педагогов на конференции наградили грамотами и благодарственными письмами. Вместе со своими коллегами уже в понедельник они приступят к обучению более 15-ти тысяч школьников.