Сезон тихой охоты уже давно стартовал. Нынешний год, конечно, не такой урожайный, как 2017, но все же грибов и ягод хватает. Однако дары леса могут представлять опасность, и не только из-за ядовитости некоторых видов. Эти продукты могут накапливать радионуклиды.
Черника – в вареники, в компот. Грибы добавят смака всевозможным блюдам, начиная с супов и заканчивая закатками. Это традиционная кухня полешуков. Однако 1986 год внес свои коррективы. Мозырь и Чернобыльскую атомную электростанцию разделяют всего 110 километров по прямой. С ягодами и грибами следует быть предельно острожными, ведь они накапливают радиацию. Собирать нужно в так называемых чистых местах, а после желательно проверять. На сайте Мозырского опытного лесхоза представлены карты и графики радиоактивного загрязнения территории лесного фонда. Согласно им, самые грязные – это Криничанское, Махновичское и Боковское лесничества. А вот в Осовце, Моисеевке, Романовке и Слободе – площадь загрязнения цезием-137 равняется нуля. Данные на начало года. Поэтому специалисты рекомендуют проверять собранные ягоды и грибы. Это можно сделать на официально работающих рынках, в лесхозе и в санэпидемстанции. Лабораторией Мозырского зонального центра эпидемиологии за июль выполнено 55 исследований.
В особо урожайный на дары леса 2017 год в лабораторию выстраивалась очередь из желающих сделать пробы. В этом сезоне пока спокойно. Сами сотрудники лаборатории увлечены тихой охотой, но каждый раз собранную продукцию несут на проверку. Ведь на кону – здоровье. Кстати, из многолетних наблюдений: аккумуляторы радионуклиды: из грибов – это маслята, сыроежки, польский гриб, из ягод лидируют черника и клюква. А вот наименьшую склонность к накапливанию радиации имеют белый гриб, лисички, а также малина. Но в любом случае, проверять стоит.
Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ
Проверяйте дары леса на содержание радионуклидов
Сезон тихой охоты уже давно стартовал. Нынешний год, конечно, не такой урожайный, как 2017, но все же грибов и ягод хватает. Однако дары леса могут представлять опасность, и не только из-за ядовитости некоторых видов. Эти продукты могут накапливать радионуклиды.