Проверяйте дары леса на содержание радионуклидов

Сезон тихой охоты уже давно стартовал. Нынешний год, конечно, не такой урожайный, как 2017, но все же грибов и ягод хватает. Однако дары леса могут представлять опасность, и не только из-за ядовитости некоторых видов. Эти продукты могут накапливать радионуклиды.

Черника – в вареники, в компот. Грибы добавят смака всевозможным блюдам, начиная с супов и заканчивая закатками. Это традиционная кухня полешуков. Однако 1986 год внес свои коррективы. Мозырь и Чернобыльскую атомную электростанцию разделяют всего 110 километров по прямой. С ягодами и грибами следует быть предельно острожными, ведь они накапливают радиацию. Собирать нужно в так называемых чистых местах, а после желательно проверять. На сайте Мозырского опытного лесхоза представлены карты и графики радиоактивного загрязнения территории лесного фонда. Согласно им, самые грязные – это Криничанское, Махновичское и Боковское лесничества. А вот в Осовце, Моисеевке, Романовке и Слободе – площадь загрязнения цезием-137 равняется нуля. Данные на начало года. Поэтому специалисты рекомендуют проверять собранные ягоды и грибы. Это можно сделать на официально работающих рынках, в лесхозе и в санэпидемстанции. Лабораторией Мозырского зонального центра эпидемиологии за июль выполнено 55 исследований.

В особо урожайный на дары леса 2017 год в лабораторию выстраивалась очередь из желающих сделать пробы. В этом сезоне пока спокойно. Сами сотрудники лаборатории увлечены тихой охотой, но каждый раз собранную продукцию несут на проверку. Ведь на кону – здоровье. Кстати, из многолетних наблюдений: аккумуляторы радионуклиды: из грибов – это маслята, сыроежки, польский гриб, из ягод лидируют черника и клюква. А вот наименьшую склонность к накапливанию радиации имеют белый гриб, лисички, а также малина. Но в любом случае, проверять стоит.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ