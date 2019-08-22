Профилактическая акция ГАИ «Маленький пассажир – большая ответственность»

«Маленький пассажир – большая ответственность!». По 24 августа включительно ГАИ проводит профилактическую акцию. В рейде побывала и съемочная группа «Телеканала «Мозырь».

Мозырские госавтоинспекторы проверили, насколько заботливо водители пекутся о безопасности собственных детей. Место проведение очередного рейда – дорога возле детской больницы. Николай Николаевич двух своих малышей везет от доктора домой. Маленькие пассажиры сидят на заднем сидении без специальных удерживающих устройств. Водитель не отрицает, виноват, исправлюсь. Николай Николаевич за свою беспечность получил устное замечание. Цель акции – не наказать водителя, а убедить в том, что использование детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров – это жизненно важно. Молодая многодетная мама Наталья приобрела детское кресло в машину, как только появился первенец. Профилактическая акция «Маленький пассажир – большая ответственность» призвана обратить внимание водителей-родителей на безопасность детей. В августе на территории Гомельской области в результате дорожно-транспортных происшествий уже пострадали два несовершеннолетних пассажира. Конец лета-начало осени – это время, когда госавтоинспекция активизирует профилактику дорожных происшествий с участием детей. Хотя это направление приоритетное во все времена года. Акцию «Маленький пассажир – большая ответственность» сразу же сменит специальное комплексное мероприятие «Внимание — дети!». С 25 августа водители будут обязаны при движении в светлое время суток использовать ближний свет фар, тем самым сделав свой автомобиль заметнее для маленьких пешеходов.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ