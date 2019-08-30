Праздничный бульвар

День работников нефтяной, газовой и топливной промышленности для мозырян – праздник с особым акцентом. Только коллектив нефтеперерабатывающего завода насчитывает более пяти тысяч человек. И практически у каждого жителя города в этой сфере трудится родственник, друг или просто знакомый. Традиционные гуляния по случаю профессионального праздника объединят сотни, и даже тысячи людей. Место сбора – бульвар Юности. С собой обязательно взять хорошее настроение и готовность вселиться, что говорится, до победы. Ведь программу организаторы подготовили насыщенную: выставки-продажи, интерактивная аллея, игровая площадка для детей, показательные выступления спортсменов. На концертной площадке пройдет торжественная церемония чествования передовиков производства. Заводчан и всех причастных поздравят талантливые дети и взрослые коллективы Дворца культуры нефтепереработчиков. И, конечно же, давний друг – маэстро Михаил Финберг со своим оркестром. Вечером на бульваре Юности зазвучат кавер-хиты и лучшие песни уходящего лета. Праздник начнется в 14.00 и завершится к 11-ти вечера.