Пока сын катался на каруселях, воскресного папу задержали за продажу наркотиков

Решил совместить приятное с полезным. Провести день со своим ребенком, и одновременно подзаработать. 53-летний мозырянин приехал в гомельский парк аттракционов. Пока 13-летний сын развлекался, отец был задержан за реализацией наркотика. 4, 2 грамма амфитамина он передал потенциальному покупателя в пачке из-под сигарет. Ребенка сотрудники ИНД передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.

Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 грамма амфетамина. В ходе проведения обыска по месту жительства воскресного папы в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно, гашишем, который направлен на экспертизу. Продавец наркотиков задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.