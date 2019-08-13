Решил совместить приятное с полезным. Провести день со своим ребенком, и одновременно подзаработать. 53-летний мозырянин приехал в гомельский парк аттракционов. Пока 13-летний сын развлекался, отец был задержан за реализацией наркотика. 4, 2 грамма амфитамина он передал потенциальному покупателя в пачке из-под сигарет. Ребенка сотрудники ИНД передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.
Уже достоверно известно, что это не первый визит мозырянина в город над Сожем. В частности, 2 августа он продал наркопотребителю 1,39 грамма амфетамина. В ходе проведения обыска по месту жительства воскресного папы в Мозыре обнаружено и изъято 7 свертков со спрессованным веществом, предположительно, гашишем, который направлен на экспертизу. Продавец наркотиков задержан. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 328 УК Республики Беларусь. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Пока сын катался на каруселях, воскресного папу задержали за продажу наркотиков
Решил совместить приятное с полезным. Провести день со своим ребенком, и одновременно подзаработать. 53-летний мозырянин приехал в гомельский парк аттракционов. Пока 13-летний сын развлекался, отец был задержан за реализацией наркотика. 4, 2 грамма амфитамина он передал потенциальному покупателя в пачке из-под сигарет. Ребенка сотрудники ИНД передали маме, которой пришлось приехать в Гомель из Мозыря.