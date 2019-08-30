Сотрудники Мозырского районного отдела Следственного комитета, одного из крупнейших в республике, официально отметили переезд в отремонтированном современное здание. На церемонии открытия присутствовали председатель Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич и губернатор Гомельской области Геннадий Соловей.

Подарок накануне профессионального праздника. Дня сотрудников органов предварительного следствия мозырские следователи отметят уже в отремонтированном здании. Официальное открытие тоже стало праздником. Почетные гости, торжественные речи, грамоты и благодарности, поздравления и подарки.

В функциональном здании районного следствия сейчас созданы надлежащие условия для всех участников уголовного процесса. Отремонтированное здание Мозырского РОСК стало дополнением к городскому благоустройству. Мозырь входит в список 11 городов с ускоренным развитием. Поэтому району самое пристальное внимание.

Здание 1971 года постройки. Ранее здесь находилась налоговая инспекция. Спустя год после создания в республике Следственного комитета, а именно в 2013, сюда переехали сотрудники Мозырского РОСК. Здание нуждалось в капитальном ремонте и современных технических преобразованиях. Капитальный ремонт с модернизацией проводил «Мозырьпромстрой». Строители передали символичный ключ от здания начальнику Мозырского отдела Андрею Вашкевичу.

В истории Мозырского отдела следственного комитета начинается новый этап. К слову, отдел один из крупнейших в Беларуси. Размер возмещенного ущерба, причиненный преступлениями, по итогам работы за 7 месяцев этого года превысил средний общеобластной и общереспубликанский показатели. На общем фоне Мозырщина отличается снижением преступности, в этом заслуга в том числе и следователей.

В обновленном здании есть все средства для эффективной работы следователей: оборудованы кабинеты для допросов, специальное помещение для проведения опознания с односторонним зеркалом, помещение для хранения вещдоков, архив, комната отдыха для дежурных следователей, установлена система контроля допуска и видеонаблюдения. Делу время, празднику час. Мероприятие завершилось рабочим совещанием, которое провел председатель Следственного комитета Иван Носкевич.