По случаю Дня ВДВ и сил специальных операций у памятного знака воинам-интернационалистам прошел митинг

Голубые береты, тельняшки, решимость в глазах и солдатская выправка. 2 августа героями дня традиционно становятся те, для кого аббревиатура ВДВ – нечто особенное. Этих людей роднят общие испытания и воспоминания. Дружба, зародившаяся в армии – это навсегда, бывших десантников не бывает. Ежегодно мозыряне, причастные ко Дню воздушно-десантных войск, собираются на Кургане Славы у памятного знака воинам-интернационалистам. Звучат торжественные речи, многочисленные поздравления, пожелания, вручаются государственные награды. В этот раз юбилейную медаль «75-лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков».

2 августа вспоминают и тех, кто отправился в горячую точку выполнять интернациональное боевое задание, а домой вернулся в цинковом гробу. Памятный знак был открыт на Кургане Славы в 2012 году, в День воздушно-десантных войск. 2 августа неофициально считается днем мужества, праздником настоящих мужчин.

После всех торжественных мероприятий совместное фото на память. Это не просто фотография, здесь отчетливо прослеживается связь поколений. В одном ряду стоят как умудренные опытом и сединой вояки, которые не понаслышке знают, что такое война, так и те, кому довелось служить уже в мирное время.

Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ.