Один удар и уголовное дело. Житель Калинковичей разбил топливо-раздаточную колонку на АЗС

11 августа ночью в Мозырский РОВД поступило сообщение от оператора автозаправочной станции. Он сообщил, что клиент повредил колонку для заправки топливом. На место происшествия прибыли сотрудники патрульно-постовой службы и задержали безработного 25-летнего жителя г. Калинковичи. Предварительно установлено, молодой человек с друзьями ехал в ночной клуб. По дороге остановились, чтобы заправиться. Владелец авто оплатил за топливо и подошел к колонке. В этот момент его знакомый вышел из машины. Водитель попросил его вернуться в салон, так как тот был пьян и едва стоял на ногах. Но мужчина отказался и ударил рукой по топливо-раздаточной колонке, разбив стекло и монитор. По факту хулиганства возбуждено уголовное дело.