Накануне нового учебного года традиционно проводятся августовские педагогические чтения. В Мозырском музыкальном колледже прошел областной совет директоров учебных учреждений культуры и искусства. На значимое мероприятие, где подводят итоги и строят планы на будущее, собрались представители всех районов.

Развить тягу к прекрасному, помочь реализовать творческие способности, раскрыть талант, вырастить тех, кто впоследствии прославит мастерством свою малую родину и в целом республику. Беларусь сохранила академическую трехступенчатую систему художественного и музыкального образования: обучение ведется поступательно, начиная с детских школ искусств и заканчивая высшими учебными заведениями. На территории Гомельской области сеть учреждений начального художественного образования – это 60 школ. За пять последних лет вырос интерес к изобразительному, хореографическому, эстрадному и театральному направлениям. Количество учащихся постоянно увеличивается. В этом учебном году их более 18 тысяч.

В 2018 Брагинская школа искусств переехала в новое помещение, а 1 сентября в отремонтированное здание придут учащиеся и учителя Петриковской школы искусств. На традиционных августовских педагогических чтениях специалисты традиционно подводят итоги, анализируют проблемные моменты и достижения.

Учить прекрасному должны настоящие профессионалы. Кадровая политика в приоритете. В детских школах искусств Гомельской области более 50 процентов учителей имеют высшее образование. Опять же, немаловажно факт – привлечение молодых специалистов, в том числе и своих воспитанников.