Ни минуты покоя! Команда Мозыря – победители областного туристического слета

Ни минуты покоя. Фразой из знаменитой советской песни можно смело описать турслет «Единство-2019». График его участников расписан с самого утра и до позднего вечера. В насыщенной программе неформального молодежного фестиваля один конкурс сменяет другой: едва команда успевает выдохнуть после ожесточенных баталий на волейбольной площадке, как ребят уже ждут на полосе препятствий. Впрочем, именно из-за такой атмосферы молодежь Гомельщины готова на слет приезжать каждый год.

В каждой из 22-х команд заявлено ровно по 15 человек. Но каждая сборная районов приезжает с большой группой поддержки. Пока новички удивляются происходящему, опытные участники успевают оценить уровень организации.

«Единство-2019» посвятили 75-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Наглядно заявленную тему видно в каждом бивуаке. Стенды, исторические плакаты, флаги, памятные снимки, импровизированные партизанские шалаши. К созданию патриотических уголков участники подошли серьезно. Каждый вез частичку своей Малой родины. С посылом, что ее должны увидеть все.

Конкурс, который все команды ждали с нетерпением, — «Кот в мешке». По традиции его готовила команда принимающей стороны. Новинка этого года – «Пикник инициатив».

Основная форма одежды на турслете – спортивная. Туризм – это, в первую очередь, про спорт, здоровье и активную позицию. Ставку на соревнования для атлетов, волейболистов и поклонников дартса делали как организаторы, так и команды. Те, кто подбирал в состав хороших спортсменов, точно не прогадал.

На счету мозырян оказались не только твердая «пятерка» (или современная «десятка») за организацию, но и несколько рекордов проекта «Единство». А еще – долгожданное победное первое место! Второе – у ребят из Жлобина. Тройку лидеров замкнула команда Речицкого района. Поздравляя друг друга, все участники турслета прощались ровно на год. В 2020-м уже на новой площадке они вновь встретятся, и скажут друг другу: «Когда мы едины – мы непобедимы!».

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Приписнов. ТКМ