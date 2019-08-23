Нарушение правила остановки и стоянки транспортных средств – одно из самых распространенных. Мозырь не исключение. Некоторые водители паркуют свое авто, там, где им удобно. На пешеходных переходах, возле остановок, вдоль проезжей части. А это негативно влияет на дорожную безопасность.

В Мозыре культура некоторых водителей в плане завоевания парковочных мест для своего авто хромает. Оказываются, бывают даже «идейные» нарушители. С таким фактом столкнулся владелец магазина «Александрит» Виктор Мылко. По его словам, история противостояния началась с того, как жители многоэтажек на пересечении улиц Тимофея Абрамова и Солнечной узнали, что здесь будет построен магазин шаговой доступности. Магазин все же начал свою работу, однако противостояние продолжилось. По словам Виктора Мылко один из активистов вывел борьбу на новый уровень. Он сознательно стал парковать свою машину напротив служебного входа. В доказательство владелец магазина приводит многочисленные видео с камер наблюдения. Грузовики с продуктами вынуждены маневрировать, чтобы выгрузить товар.

Виктор Мылко утверждает, что не раз пытался поговорить с «идейным» нарушителем. Но все тщетно. Пришлось обратиться в ГАИ. Нарушителя привлекли к административной ответственности. Служебный вход сейчас свободен. Владелец магазина надеется, что точка в долгоиграющем конфликте поставлена. Но такие факты, конечно, редкость. В основном мозырские водители нарушают правило остановки и стоянки не с умыслом, просто паркуются там, где удобно, не думая о безопасности. К примеру, на пешеходном переходе, поближе к банку, магазину. В городе есть множество таких проблемных участков. На данный момент ГАИ проводит эксперимент. Возле некоторых пешеходных переходов наносится инновационная разметка, ярко желтого цвета. Это указатель для водителей о том, что здесь парковаться нельзя. На Пролетарской инновационная разметка возле пешеходного перехода уже затерлась колесами автомобилей. Видимо, пока некоторые воспринимают это как декоративный элемент, а не указатель того, что нужно соблюдать требование ПДД. Но это не просто требование, это жизненно важное правило. Внезапный выход на дорогу из-за припаркованного автомобиля – одна из самых распространенных причин наезда на пешехода. Вопросы возникают и с парковками во дворах. В попытке припарковаться поближе к дому некоторые водители останавливаются во всех доступных местах. Хаотично расположенные машины мешают пешеходам, другим жильцам, препятствуют проезду автомобилей спасательных служб. Конечно, это проблема комплексная. Автомобилей много, парковочных мест мало. Но многое зависит от культуры водителя. Уважение друг к другу – это не прописано в дорожных правилах, но все же это основа любых цивилизованных взаимоотношений.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ