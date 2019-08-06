Зашкаливающий адреналин, клубы дыма и запах жженой резины. Между Мозырем и Калинковичами в минувшие выходные встретились сотни автолюбителей и поклонников красивых зрелищ. На площадке у кафе «Лукоморье» прошел третий фестиваль «Автолайф».

Фестиваль «Автолайф» вновь собрал владельцев самых разных авто и поклонников красивых зрелищ. Одно из самых масштабных, среди себе подобных, мероприятий в регионе прошло уже в третий раз. Слога этого года – «Битва стилей». А значит, на фестивальной площадке можно было увидеть десятки редких машин. Модель, год выпуска и даже цвет – не самое главное. Уникальность каждому выставочному экземпляру придают огромные усилия владельцев: хозяева раритетных авто не жалеют ни времени, ни средств, чтобы добиться максимального сочетания необычности и стиля. Традиционно, в каждой из машин зрители могли посидеть и сфотографироваться.

«Автолайф» по праву можно назвать и одним и самых громких событий лета. Клубы дыма, запах паленой резины и восторженный гул зрительских голосов. Площадка для соревнований по дрифту привлекает гостей разного возраста – от удивленных мальчишек до скептически настроенных взрослых критиков. Впрочем, настроение последних меняется, как только в воздухе появляется запах адреналина. Тот самый, из-за которого, собственного пилоты гоночных авто и садятся за руль.

Многочисленным зрителям организаторы «Автолайфа» предложили поучаствовать в тематических конкурсах. Во второй части фестиваля рев моторов сменился энергичной музыкой. Вместе с ведущими автолюбители отрывались по полной. Домой желающие увозили памятную сувенирную продукцию. И, конечно, яркие эмоции, с которыми все причастные будут жить еще не один день.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ