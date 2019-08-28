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Рубрика: Новости

На Мозырском НПЗ побывали представители СМИ

28 августа 2019, 19:42

На Мозырском НПЗ на финишную прямую выходит строительство комплекса гидрокрекинга тяжелых нефтяных остатков. В эти дни завершается загрузка адсорбента на строящейся установке производства водорода. О значимости проекта, о том, как работает завод после пережитых потрясений с некачественной нефтью, и как удается сохранять высокое качество продукции, подробно рассказали журналистам. Представители СМИ побывали на предприятии в канун Дня работников нефтяной, топливной и газовой промышленности.

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