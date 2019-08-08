На берегу Припяти мозырские инспекторы охраны животного и растительного мира обнаружили тайник с рыбацкими сетями

На берегу Припяти, у деревни Балажевичи, сотрудники инспекции охраны животного и растительного мира нашли браконьерский тайник. В двух замаскированных в траве землянках было 6 неводов, длиной около 730 метров. Использование этих орудий лова запрещено законом, поэтому неудивительно, что неводы были хорошо спрятаны от посторонних глаз. Сейчас устанавливаются те, кто использовал их при рыбной ловле. Незаконные орудия лова будут уничтожены.