На базе Мозырского района прошел открытый республиканский туристический слет инвалидов-колясочников «Полесские зори». На трехдневное мероприятие приехали 18 команд, причем, не только из Беларуси, но и из стран-соседок. Ведь это был юбилейный турслет, 10-ый по счету.

Красивая мозырская природа, дружеская атмосфера, четкая организация. Юбилейный, 10-ый по счету туристический слет инвалидов-колясочников «Полесские зори» получился действительно масштабным. На мероприятие собрались порядком 150 человек, 18 команд из разных уголков Беларуси, приехали и гости из страны-соседки. Украинцы были впечатлены мозырским гостеприимством. Трехдневная программа включала спортивные, туристические, развлекательные и другие мероприятия. Команды преодолевали полосу препятствий, соревновались в стрельбе из винтовки и пневматического пистолета, дартсе, рыбной ловле, готовили кулинарные шедевры, демонстрировали вокальные данные в караоке-поединках. В общем, турслет стал действительно разноплановым мероприятием, где скуке не было место. По словам бессменного организатора Евгения Шевко, организовать такое мероприятие непросто, но весьма увлекательно. Евгений постоянно в движении, ведь это и есть жизнь.

Кстати, на турслете семья Шевко – в полном составе. Евгений с супругой и маленькой дочкой Настей. Непоседливая девчонка полностью пошла в родителей, такая же активная. Евгений и Анна не пропускают ни одно мероприятие, стараются выжать максимум полезного из свободного времени. О мозырском турслете знают и в стране, и далеко за ее пределами. Реклама в интернете, соцсетях, сарафанное радио. Это мероприятие ждут, к нему готовятся заблаговременно. Причем, турслет с каждым годом все больше напоминает теплую встречу старых друзей.

Эмоции, впечатления, позитив, настроение, общение. Такой багаж участники турслета увезут с собой. Говорят, что Полесские зори заряжают их на целый год, до следующего мероприятия.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ