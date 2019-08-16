Сегодня на базе микрорайона «Железнодорожный» прошел практический семинар. Организаторы мероприятия выступили Мозырский райисполком и Совет депутатов. Тема – посмотреть результаты совместной деятельности местного комитета общественного самоуправления , ЖЭУ и субъектов хозяйствования.

Благоустройство и наведение порядка на земле, решение жизненно важных для микрорайона вопросов. Местом проведения очередного практического семинара был выбран один из наиболее отдаленных от города районов – «Железнодорожный», в народе –станция Мозырь. Программа мероприятия была действительно насыщенной и разноплановой. Первым объектом для посещения стал «Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов». На данный момент здесь находятся 270 человек, инвалиды 1 и 2 групп, часть пациентов – лежачие. Ранее подобные учреждения называли домами скорби, в мозырском доме стараются всячески опровергнуть это утверждение. Территорию украшают многочисленные клумбы, художественно декоративные элементы. Это результат творчества и дело рук тех, кто сюда попал. Разнообразные кружки, местная самодеятельность, уход за собственным подворьем. Местные пациенты живут в своем особенном мире. За практическую составляющую этого мира отвечает коллектив учреждения. К слову, овощи и фрукты здесь, в прямом смысле, местные, выращенные на собственном подворье. Помидоры, огурцы, картофель, лук, укроп, тыква, фрукты. Местные аграрии в этом году довольны урожаем. Запасаются и на зиму: засаливают огурцы, квасят капусту.

К подобным учреждениям социального назначения – повышенное внимание. Дом-интернат постоянно нуждается в поддержке. Подарочный сертификат от райисполкома и Совета Депутатов пойдет на нужды учреждения. Такой же подарок получил и дошкольный детский дом. В этом году ему исполняется 75 лет. и в год юбилейный детский дом ждут перемены.

Мозырский детский дом – учреждение уникальное, его главная задача – сделать все возможное, чтобы попавшие сюда дети не чувствовали себя в чем-то ущемленными. Просторные современные комнаты с кухней по семейному типу. Ребята учатся и любят готовить. Кстати, повар – самая популярная здесь профессия, большая часть воспитанников профессионально хотят научиться кулинарному делу. Большое внимание спорту, ведь дети имеют особенности по здоровью. Бассейн, тренажеры, зал для занятий лечебной физкультурой, сауна. А еще Мозырский детский дом первый в республике, где появилась домашняя церковь. Это была мечта директора Ирины Вишневской. Духовность для ребят важна, уверена она. С каждым годом детский дом преображается. Собственный сад, палисадник, игровые, туристические площадки. Но совершенству, как говорится, нет предела. Здесь уже планируют новую спортивную площадку. В рамках практического семинара участники стараются охватить все компоненты, из которых складывается жизнь микрорайона «Железнодорожный». Социальная сфера, образование, здравоохранение, инфрастуктура, конечно, промышленность. Мозырский завод железобетонных изделий № 4. Здесь производятся изделия высокого качества, которые соответствует международным стандартам, поэтому в числе партнеров «Мозырьпромстрой», «Полесьестрой», «Заря» , российские компании. Постоянная модернизация и самосовершенствование, а еще на заводе ставку делают на молодежь, поэтому и всячески заинтересовывают молодых специалистов. Узнать на месте, чем живет предприятие, детский сад, школа. Достижения и проблемные вопросы. Ближайшие планы и долгоиграющие перспективы. Посещение каждого из микрорайонов, причем, такое детализированное, впоследствии позволяет грамотно корректировать алгоритм действий. А задача одна – сделать город краше и комфортнее.

Благоустройство микрорайона «Железнодорожный» для депутата Палаты представителей Национального собрания Леонида Писаника – это дело чести. Ведь это его малая родина, а еще избирательный округ. Депутатский корпус вместе с районной администрацией регулярно выступают инициаторами подобных мероприятий. Ведь это работа с людьми и для людей.

Магазины, баня, стадион, благоустройство детских площадок, посещение частных подворий. Практический семинар, посвященный развитию микрорайона Железнодорожный, закончился пленарным заседание, на котором подвели итоги и наметили план дальнейшей работы.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ