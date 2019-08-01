Мозырянин напал на грузчика магазина и, угрожая пистолетом, похитил пиво

Вечером 27 июля на пульт Мозырского отдела Департамента охраны поступил вызов из супермаркета. На место была направлена группа задержания. Прибыв к магазину, сотрудники выяснили, что с тыльной стороны здания, где обычно получают товар, произошло нападение на грузчика. Он складывал двухлитровые бутылки пива, когда к нему подошел незнакомец и потребовал отдать ему спиртное. Работник торгового заведения вначале отказался, но, увидев в руках неизвестного пистолет, перестал сопротивляться. Разбойник прихватил с собой пару двухлитровых бутылок и скрылся, а грузчик нажал тревожную кнопку. Спустя 15 минут сотрудники охраны нашли нападавшего неподалеку от места совершения преступления. Он и двое приятелей пили похищенное пиво. Пневматический пистолет был найден в ходе личного обыска задержанного, который, к слову, ранее судимый за кражу и злостное хулиганство, а также неоднократно привлекался к административной ответственности. По факту разбойного нападения возбуждено уголовное дело.