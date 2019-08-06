Мозырский РОВД приглашает на работу

Отдел внутренних дел Мозырского райисполкома осуществляет отбор на службу в милицию на должности участковых инспекторов милиции граждан, имеющих высшее образование, положительно зарекомендовавших себя по месту учебы, имеющих годность к воинской службе, стойкую внутреннюю мотивацию проходить службу в органах внутренних дел Республики Беларусь, хорошее здоровье и физическую форму. Заработная плата от 900 рублей. По вопросу приема на службу необходимо обратиться по адресу: г. Мозырь, ул. 17 Сентября, 15, кабинет 208, телефон рабочий – 25-19-70.