Мозырский район посетил министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган. Программа визита была насыщенной: участие в заседании районного исполнительного комитета, посещение объектов и общение с мозырянами по телефону.

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган в Мозыре впервые. В рамках одного дня нужно было успеть многое. Вначале на заседании вместе с представителями районной администрации Константин Шульган обсудил достижения и проблемы развития своей отрасли на территории Мозырщины, посетил почтовые отделения, в завершении провел телефонную линию с жителями региона по наболевшим вопросам. Посещение района чиновником такого высокого ранга не случайно. Мозырь вошел в список городов с ускоренным развитием. В частности на территории района будет реализовываться подпрограмма «Умный город».

В век информатизации, когда письма нерукотворные, а электронные, почтовые отделения не утратили свою актуальность. Константин Шульган уверен, в 21 веке у белорусской почты большие перспективы, работа корректируется согласно требованиям времени. Уже реализуются пилотные проекты.

Мозыряне смогли пообщаться с министром связи и информатизации по телефону. Один из вопросов касался телевидения, в частности того, когда Телеканал Мозырь смогут смотреть жители деревни Новики. Трансляция в частном секторе— это актуальная тема, на данный момент этот вопрос прорабатывается.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ