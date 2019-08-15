Мозырские следователи устанавливают потерпевших в результате мошеннических действий 38-летнего местного жителя.

Уголовное дело за мошенничество возбуждено в отношении 38-летнего мозырянина районным отделом Следственного комитета. Схемы преступлений мужчина использовал разные: сначала сумел убедить соседей, что наводит порядок на якобы купленном участке. Но на самом деле открыто похитил чужие строганные доски на сумму 2400 рублей. У одного из потерпевших взял предоплату за бетонные блоки, которые ему не принадлежали. Другому пообещал покрасить авто в обмен на два ноутбука. Оргтехнику забрал, но обещанное так и не выполнил. В мае этого года мужчина обманул жительницу Мозыря, которая разместила в интернете объявление о поиске рабочих для благоустройства могилы родственника. В ходе личной встречи обвиняемый представился отцом одного из участников детского Евровидения, с которым он является однофамильцем. Для убедительности показал свой подлинный паспорт, затем получил предоплату в размере 115 рублей. После иногда сообщал по телефону о закупке материалов и объеме проделанных работ, хотя по факту только очистил могилу от травы.

Ранее мозырянин уже был судим за мошенничество. И сегодня следователи устанавливают других потерпевших от его действий. Если вы сталкивались с преступными схемами человека, которого видите на своих экранах, просьба позвонить по телефону: (8029) 533-40-32.