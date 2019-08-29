Мозырские аграрии завершили уборку зерновых

Хлеборобы Мозырского района прошли финишную черту жатвы. Вес каравая в сезоне-2019 почти в два раза больше прошлогоднего. Не смотря на очень капризную весеннюю и летнюю погоду, аграрии успешно справились с поставленными задачами: в закрома они отправили 28 536 тонн зерна при средней урожайности 28,3

На соседних подшефных полях Наровлянского района наши аграрии намолотили чуть больше 11 тысяч тонн зерна при средней урожайности 21,6 центнера с гектара. Бесспорный лидер уборочной, уже традиционно, — совхоз-комбинат «Заря». Похвалы звучат и в адрес тружеников «Козенки-Агро», «Слободское имени Ленина», сортировочной станции «Прудок». С уборкой зерна 10 мозырских экипажей помогают отстающему Октябрьскому району. Одновременно в районе идет уборка картофеля. Также комбайнеры «добрались» до царицы полей – кукурузы. Активно идет ее уборка на корма и закладка в силосные ямы.