Мозырщина в очередной раз стала местом проведения обучающего семинара для животноводов. Своим опытом работы на этот раз делились работники молочно-товарной фермы Мозырской сортоиспытательной станции. Животноводы из трех ближайших районов собрались на Мозырщине, чтобы впитать накопленный опыт в вопросах сохранности крупного рогатого скота. Молодых ветеринаров, заведующих молочно-товарных комплексов Ельского, Мозырского, Калинковичского районов принимала у себя одна из ферм «Мозырской сортоиспытательной станции». Мозырщина стабильно лидирует по производству молочного стада. 75% выручки всей сельскохозяйственной отрасли района – это доля животноводов. Успех достигается кропотливым трудом.

Эти маленькие буренки – еще одно подтверждение высоких результатов работы. Чистые, ухоженные, сытые и здоровые животные –итог неукоснительного соблюдения технологий. И как следствие – до потребителя доходит продукт, в качестве которого не приходится сомневаться. Своим опытом мозыряне делились с удовольствием. Участие в семинаре приняла и глава района Елена Павлечко. По ее мнению, несмотря на довольно высокие результаты, животноводам района еще есть над чем работать. Сохранность крупного рогатого скота, качество производимого молока – эти вопросы сегодня находятся на постоянном контроле. Опыт лучших хозяйств в этих вопросах должен распространятся по всей области.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ