Молодежный отдых

В летнее время продолжают работу молодежные площадки. Как организовывают досуг мозырян от 14-ти и старше?

Уделять пристальное внимание организации досуга молодых мозырян – одна из приоритетных задач руководства Мозырщины. Уже второй год подряд в летнее время активно работают пятничные развлекательные площадки. На территории культурно-исторического комплекса «Замковая гора» или у кинотеатра «Мир» для подростков и учащейся молодежи проводят дискотеки, показательные выступления танцоров и спортсменов, конкурсы. Еще одна хорошая летняя традиция, которая прижилась в Мозыре, — масштабное празднование Дня молодежи.

Среди тех, кто не остается в стороне от организации просветительского полезного и «здорового» досуга – клуб туризма «Ориентир». Его руководитель Михаил Радивончик признается, хотелось бы, чтобы современное поколение больше уделяло внимания спорту и физическому развитию. И приглашает желающих ближе познакомиться с таким направлением, как туризм.

Праздники и фестивали, кинопоказы и тематические встречи, музыкальные, творческие и спортивные мероприятия. Кстати, проявить инициативу и реализовать свою идею на молодежных площадках можете и вы. Для этого достаточно связаться с организаторами через социальную сеть ВКонтакте.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Олег Фицнер. ТКМ