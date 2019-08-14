Медовый спас

Сегодня православные верующие отмечают сразу несколько праздников. Праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня, день семи мучеников Маковеев, а также начало Успенского поста.

14 августа в Свято-Михайловском кафедральном соборе, как и во всех православных храмах прошли торжественные богослужения. Многие верующие на службу в церковь принесли мед, чтобы его освятить. В народе этот день именуют первым медовым спасом. В православии 14 августа отмечается сразу несколько праздников. Начало Успенского поста, день памяти семи мучеников Маковеев и праздник Происхождения честных древ Животворящего Креста Господня.

В последний месяц лета православные верующие отмечают три крупных праздника. В народе их называют три Спаса — Медовый, Яблочный и Хлебный (Ореховый). Считается, что название дано в честь Иисуса Христа-Спасителя. Первый именно медовый. Ранее именно с этого дня начинали собирать мед. Кстати, этот полезный продукт можно употреблять в пост, в том числе и в такой строгий как Успенский. Этот пост по строгости уступает только Великому, а еще он самый короткий. Крестьяне раньше считали, что эти «две недели были „отрезаны“ Богом от Великого поста». К слову, установлен он в честь Успения Пресвятой Богородицы. Сама Божия Матерь, готовясь отойти в вечную жизнь, постоянно постилась и молилась.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ