Материальная помощь к новому учебному году составит 55 рублей

Многодетным семьям Мозырского района выплатят единовременную материальную помощь к новому учебному году.

В августе в Мозырском районе началась выплата единовременной материальной помощи к новому учебному году. На поддержку могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются трое и более детей, обучающихся в учреждениях среднего и специального образования. Размер выплаты составит 55 рублей на одного ученика. Чтобы получить материальную помощь, один из родителей может обратиться в территориальный центр социального обслуживания населения Мозырского района по адресу пл. Горького д. 7, каб. 2. С собой необходимо иметь паспорт, свидетельство о рождении школьников, справки из школы, удостоверение многодетной семьи или справку о составе семьи, выписку со счета в «Беларусбанке».