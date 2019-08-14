Лучшие животноводы Гомельщины приехали в Мозырский район

Мозырщина встречала почетных гостей. На базе района состоялось заседание клуба «Мастера высоких надоев и привесов». Мероприятие собрало воедино людей труда, тех, кто ежедневно работает в животноводстве и добивается хороших результатов. Операторы машинного доения, операторы по уходу за молодняком, заведующие ферм, руководство агропромышленного комплекса области познакомились с лучшим опытом животноводства района и получили заслуженные награды. Вместе с участниками мероприятия этот насыщенный событиями день провела и наша съемочная группа.

Заседание клуба «Мастера высоких надоев и привесов» началось в большом зале Мозырского райисполкома. Лучших работников животноводства со всей области поприветствовала председатель райисполкома Елена Павлечко. Небольшой экскурс в историю. Клуб животноводов впервые был создан именно на Мозырщине 15 лет назад. Тогда в клубе было всего 12 человек. А лучший результат достигал 3 тысяч литров. Все эти годы лучшие животноводов отмечали благодарственными письмами, грамотами, наградами, ценными призами и денежными премиями. Сегодня имидж профессии вырос. В зале десятки людей, чей результат – 8 тысяч литров от фуражной коровы. Мозырщина стабильно лидирует по производству молочного стада. Среди хозяйств первенство держит «Заря», в том числе, и в скотоводстве. Поэтому участники мероприятия отправились перенимать передовой именно в это хозяйство.

Автобус привез животноводов на ферму в Махновичи. Директор предприятия Олег Слинько коротко рассказал историю становления «Зари». От убыточного свиноводческого комплекса до мощного многопрофильного хозяйства с полным циклом производства, переработки и реализации продукции. Участники познакомились с условиями содержания, кормления, доения крупного рогатого скота и с технологией производства молока. Сегодня Заря – это11 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, 1500 человек работающих. В хозяйстве 4 отделения. В растениеводстве – ставка на кукурузу, в животноводстве на свиноводство. Растет поголовье крупного рогатого скота. Сегодня это 6300 голов. Побывали животноводы и на ферме в Дербинках. С интересом слушали информацию об оплате, материальном поощрении и условиях работы. Сегодня средняя заработная плата в сельском хозяйстве района – 1050 рублей. В «Заре» эта цифра 1250. Но зависит все от результата. Оплата увеличивается пропорционально привесам и удоям. В зарю идет молодежь. А хозяйство не стоит на месте. Передовые технологии позволяют добиваться все лучших результатов.

Животноводство дает в копилку каждого предприятия хороший доход. Но очень много зависит от соблюдения технологий. Именно поэтому лучший опыт должен ложится в основу работы каждого предприятия и каждого работающего.

Заседание клуба «Мастера высоких надоев и привесов» продолжилось в зале Мозырского исполнительного комитета. Среди приглашенных много почетных гостей. Разделить радостное событие с животноводами приехал губернатор области Геннадий Соловей. Лучшие животноводы получили благодарственные письма, грамоты и ценные подарки. Некоторые выходили на сцену неоднократно. Для кого-то такое событие стало первым в трудовой биографии, для кого-то очередным. На этом праздник не закончился. Работников агропромышленного комплекса области пригласили в Городской дворец культуры на праздничный концерт. Перед зрителями выступили артисты театра песни Ирины Дорофеевой. Участие в праздничном концерте приняла и сама Ирина Дорофеева. Она еще раз поздравила тружеников села. И подарила всем присутствующим музыкальный подарок.

Лидия Потар, Вячеслав Приписнов. ТКМ