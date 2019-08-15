«Лесная школа журналистики» завершила очередной сезон

В «Лесной школе журналистики» подвели итоги и вручили дипломы. На закрытии побывала наш корреспондент Виктория Купрацевич.

Свежий воздух, живописные места и сплоченный коллектив – это то, что нужно для вдохновения и творческой атмосферы – уверены в Мозырский центр творчества детей и молодёжи. Не первый год они выезжают за пределы города и в палаточном лагере организовывают «Лесную школу журналистики». В палаточном лагере о скуке позабыли. Вместо компьютера и мобильных гаджетов у юных журналистов спортивные игры, пешие походы, песни у костра и занятия журналистикой. Например, при нас ребята обсудили главные качества «акул пера». Итогами «лесной школы» стали стенгазеты, рисунки, сказки и легенды. А новые друзья и впечатления точно останутся ребятам на всю жизнь. Тесниться в лагере ребятам не приходится. В каждой палатке спит не больше двух человек. А всё потому, что собирать снаряжение в поход начинают ещё с зимы. С палатками и спальными мешками помогают спонсоры, пункт проката, а также Мозырский центр туризма и краеведения.

Подобные палаточные лагеря у центра творчества проходят ежегодно. Попасть туда может любой ребёнок в возрасте от 11 до 17 лет. Главное условие – активная жизненная позиция и любовь к природе.

Виктория Купрацевич, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ