Как будут выглядеть Пролетарская и Куйбышева? Планы ближайшего будущего

Как будут выглядеть Пролетарская и Куйбышева? Мозырян приглашают принять участие в общественном обсуждении проекта детальной застройки одних из старейших улиц города.

Сделать город современным, красивым, максимально комфортным. В 2018 году были приняты корректировки в генеральный план развития Мозыря, согласно современным урбанистических реалиям. Главный архитектор района Евгений Рихтиков показывает съемочной группе телеканала Мозырь эскиз детальной застройки одних из старейших улиц Пролетарской и Куйбышева. Планы, которые здесь задумано реализовать, по региональным меркам, действительно, наполеоновские. Состоят из нескольких этапов. Первый предусматривает снос 4 частных домов в районе развлекательного центра «Спутник» и строительство на этом месте многоэтажек. Это своего рода процедура омоложения: новые дома привлекут новых жителей. Второй и третий этапы еще в перспективе. Они предусматривают масштабное озеленение, а также насыщение улиц объектами общественного назначения, к примеру, кафе с летними террасами или магазинами. В проекте и увеличение пропускной способности улиц за счет расширения дороги. Местных жителей приглашают принять активное участие в общественном обсуждении эскиза застройки.

Общественные обсуждения – это тот случай, когда один рядовой мозырянин может поучаствовать в проектировании будущего облика своего города, высказать конструктивные предложения и пожелания. после общественных обсуждений проект детального планирования улиц Куйбышева и Пролетарской будет натправлен на экспертизу, в случае положительного решения, будет разрабатываться уже строительный проект.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ