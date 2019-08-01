Итоги социально-экономического развития Мозырщины за январь-июнь 2019 года обсудили на заседании исполкома

Июльское расширенное заседание исполкома стартовало с цветов и наград. Председателю Мозырского районного Совета депутатов Валентине Назаренко вручена Почетная грамота Национального собрания Беларуси за высокий вклад в развитие местного самоуправления и социально-экономическое развитие страны. Последний пункт, только уже в разрезе региона, стал и основной темой обсуждения среди представителей районной администрации и руководителей предприятий и организаций. Все вместе подводили итоги работы за первое полугодие 2019-го. В целом, району есть чем гордиться: темп роста промышленности составил почти 114 %. Положительная динамика сложилась по большинству заданий. В том числе, по производству продукции сельского хозяйства, розничному товарообороту, общепиту и вводу жилья. На каждом пункте подробно остановилась начальник отдела экономики Наталья Шут.

С докладами на заседании выступили представители управления сельского хозяйства и продовольствия, УКСа, райжилкомхоза, отделов образования, спорта, культуры, торговли и услуг, сферы здравоохранения и социальной защиты. Не обошлось, конечно, и без критики. Один из моментов, на котором заострила внимание председатель Мозырского райисполкома Елена Павлечко, – создание новых рабочих мест на промышленных предприятиях. Кстати, номинальная среднемесячная заработная плата по району за первое полугодие составила почти 1039 белорусских рублей. Самые высокие зарплаты у тех, кто работает в промышленности, сельском и лесном хозяйстве, в сфере строительства, транспорта и связи. Уровень безработицы в районе – 0,4 процента. По состоянию на 30 июня численность безработных составила 210 человек, при этом количество заявленных вакансий – 886. На нынешнем заседании также обсудили исполнение бюджета Мозырского района за первое полугодие 2019-го.

Екатерина Юрченко, Виктория Синицкая, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ