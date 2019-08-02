III фестиваль AutoLife приглашает гостей на «Битву стилей»

Оглушительный рев моторов, стойкий дым от горящих покрышек дрифтующих автомобилей, каскадерские трюки на мотоциклах, децибелы автозвука и сотни восторженных зрителей. 3 августа на площадку у кафе «Лукоморье» возвращается самый громкий региональный автофестиваль. Третий по счету AutoLife пройдет под девизом «Битва стилей». Ожидается приезд полусотни редких автомобилей из Беларуси, России и даже Шотландии. У зрителей будет возможность не просто посмотреть и узнать о раритетных марках, но и сделать фото на память. Организаторы также обещают дрифт-турнир, мото-шоу, торговлю, много конкурсов, ночной open air и бесплатный вход для детей до 14 лет. Начало программы для зрителей ровно в 13.00.