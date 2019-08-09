Государственный физкультурно-оздоровительный комплекс Республики Беларусь в Мозыре

Физическая культура в Мозыре пользуется большим уважением, любовью со стороны населения, которые не просто старается вести здоровый образ жизни, оно всячески поддерживает различные мероприятия, направленные на популяризацию спорта и физкультуры, участвует во всевозможных конкурсах, турнирах, а с некоторых пор с большим удовольствием проходит сдачу нормативов государственного физкультурно-оздоровительного комплекса Республики Беларусь.