ГАИ Беларуси анонсировало проведение полномасштабного республиканского профилактического мероприятия «ТЕХОСМОТР», которое продлится по 17 августа включительно.

Специалисты говорят, техосмотр для транспортного средства, это как медицинская справка для водителя. Автомобиль здоров, технически исправен, а значит, безопасен, может участвовать в дорожном движении. Однако в Беларуси авто без пройденного в установленный срок техосмотра – не редкость. Из анализа работы, в том числе и совместно проведенных рейдов, работники Белтехосмотра и госавтоинспекторы подсчитали: только за 6 месяцев этого в республике к административной ответственности привлечено 195 тысяч водителей, 75 тысяч –за повторное нарушение. Поэтому ГАИ анонсировало проведение полномасштабного профилактического мероприятия «Техосмотр». Началось оно 7 августа. В Мозырском районе за 7 дней профмероприятия составлено 189 протоколов, за период с января по июль – 5 179.

В Мозыре две диагностические станции. Очередей нет, загрузка минимальная. Многие водители объясняют свое нежелание проходить техосмотр необходимостью единовременной уплаты , так называемого, дорожного налога. В ответ специалисты Белтехосмотра и сотрудники ГАИ апеллирует – процедура закреплена законодательно, поэтому технический осмотр нужно проходить без исключения всем участникам дорожного движения на транспортных средствах, зарегистрированных на территории Республики Беларусь. Это в первую очередь безопасность, как своя, так и других участников дорожного движения.

Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов. ТКМ