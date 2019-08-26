Фотограф-анималист из Калинковичей уже 10 лет «охотится» на редких птиц и диких животных. Секреты его фотографий узнавала наш корреспондент Виктория Купрацевич.

Быть фотографом сегодня очень модно. Для этого даже не нужно иметь профессиональную камеру. По сути, фотографом себя может считать каждый, у кого есть «инстаграм» и камера на смартфоне. Вот только, кажется, все стали забывать, что фотография – это целое искусство. Андрей Шевчик не выкладывает в «инстаграм» селфи и фото своего завтрака. Его модели для съёмок – редкие виды птиц и сцены из жизни диких животных.

Тяга к природе у Андрея началась ещё с детства, а фотоаппарат он взял в руки 10 лет назад. В свободное от работы время он начал изучать искусство фотосъёмки, удалённо закончил Нью-Йоркский институт фотографии. Теперь для него побыть наедине с природой и запечатлеть на фото то, чего не замечают другие – настоящее удовольствие. Андрей делится своими снимками в социальных сетях и на сайте дикой природы. Больше всего лайков, по его словам, набирают яркие кадры редких видов птиц, которых очень трудно увидеть. Фотограф говорит, что к пернатым друзьям он уже привык, а люди не знают, что в двух-трёх километров от них живёт такая красота.

Андрей мечтает, чтобы его моделью для съёмки стала рысь. А пока он только бродит по её следам. На сегодня в объективе фотографа побывали десятки различных животных и птиц: зубры, лоси, косули, лисы, совы, рябчики – всех и не перечислить. Больше всего гордится фотограф кадрами птицы князёк, за которой в Беларусь приезжают фотографы из других стран.

Основная профессия Андрея также связана с птицами. Он работает в организации «Ахова птушак бацькаушчыны». На сегодня это одна из крупнейших природоохранных общественных организаций, которая занимается сохранением видов птиц, а также целых территорий и экосистем Беларуси. Сейчас стартовал проект по сохранению природы Полесья. Андрей проводит работу с местным населением.

Быть фотографом птиц – не так просто, как кажется. Нужно хорошо знать не только, как выглядит и называется определённая птичка, но и помнить о её повадках, месте обитания. Однако, пополнить ряды фотографов-анималистов может любой желающий. Достаточно выйти из своей квартиры и внимательно присмотреться к братьям нашим меньшим. Изучить всю нужную информацию и познакомиться с другими фотографами дикой природы можно в социальных сетях и на их сайте. Андрей утверждает, что в клубе будут рады новым людям и свежим взглядам на белорусскую природу.

Виктория Купрацевич, Вячеслав Приписнов. ТКМ