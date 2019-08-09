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Рубрика: Новости

Фестиваль народного юмора «Аўцюкi» возвращается после трехлетнего перерыва! Праздник пройдет 13-14 сентября.

9 августа 2019, 19:53

Республиканский фестиваль народного юмора «Аўцюкi» — визитная карточка Калинковичского района. После трехлетнего перерыва на форум вновь соберутся мастера юмористического жанра и целые коллективы весельчаков со всей страны. Праздник смеха и острых шуток запланирован на 13-14 сентября.
Среди традиций «Автюков» — «швэннданне па падворьям» и конкурсная программа среди юмористов. Фестиваль проводится в Автюках с 1995 года и за это время поставил название деревень Малые Автюки и Большие Автюки под Калинковичами в один ряд с такими признанными центрами юмора, как Габрово и Одесса.

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