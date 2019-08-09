Фестиваль народного юмора «Аўцюкi» возвращается после трехлетнего перерыва! Праздник пройдет 13-14 сентября.

Республиканский фестиваль народного юмора «Аўцюкi» — визитная карточка Калинковичского района. После трехлетнего перерыва на форум вновь соберутся мастера юмористического жанра и целые коллективы весельчаков со всей страны. Праздник смеха и острых шуток запланирован на 13-14 сентября.

Среди традиций «Автюков» — «швэннданне па падворьям» и конкурсная программа среди юмористов. Фестиваль проводится в Автюках с 1995 года и за это время поставил название деревень Малые Автюки и Большие Автюки под Калинковичами в один ряд с такими признанными центрами юмора, как Габрово и Одесса.