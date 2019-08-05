Экскурсия в трамвайное депо

Интересное мероприятие было организовано в летние каникулы для детей, находящихся под опекой госслужб и приемных семей. Более пятидесяти мальчишек и девчонок побывали на экскурсии в трамвайном управлении Мозырского нефтеперерабатывающего завода.

Сделать летние каникулы не просто веселыми и беззаботными, а интересными и полезными. Такую задачу ставят перед собой современные родители и педагоги. Их поддерживают и заинтересованные госслужбы, предприятия и организации. В июле для воспитанников Мозырского социально-педагогического приюта, детей из приемных семей и детей, воспитывающихся в домах семейного типа, была организована экскурсия в трамвайное управление нефтеперерабатывающего завода. Инициативу руководства соцприюта охотно поддержали в администрации НПЗ. Свою поддержку оказала и первичная организация Белхимпрофсоюза.

В трамвайном депо детям всегда есть, что посмотреть. Начиная от учебных классов и заканчивая самими трамваями, на которых ежедневно на свои рабочие места приезжают сотни заводчан. Для любопытных мальчишек и девчонок экскурсия оказалось весьма познавательной. А еще – получила профориентационный характер. Некоторые из юных гостей выразили желание в будущем работать в трамвайном управлении.

В продолжение мероприятия – пикник на гребной базе СДЮШОР «Жемчужина Полесья». Его для детей организовала и провела заводская молодежь.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Виктор Цырулик, Олег Фицнер. ТКМ