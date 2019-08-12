День строителя. Торжественное собрание

Во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечали мозырские строители. Накануне в Городском Дворце культуры в торжественной обстановке чествовали лучших представителей этой сферы.

Во второе воскресенье августа профессиональный праздник отмечали представители одной из самых созидательных профессий в мире. А накануне лучшим строителям Мозырщины в торжественной обстановке вручали залуженные награды.

Строители – те люди, благодаря тяжелому и кропотливому труду которых Мозырщина постоянно растет. В этой сфере трудится более трех с половиной тысяч жителей региона. Это сотрудники 16-ти строительных организаций, двух проектных институтов, и двух предприятий, занимающихся выпуском стройматериалов. Большинство их них в профессию пришли по призванию, по зову души или, продолжая семейные династии.

Вопреки расхожему мнению, в строительной сфере работает большое количество женщин. Комбинезон – привычная для них одежда в рабочее время. А вот на сцену, за дипломами девушки-строители поднимались в нарядных платьях. Женские качества – умение слушать и прислушиваться, аккуратность и внимательность, — помогают и в карьере.

На строительных объектах Мозырщины практически без остановок работает техника. Процесс возведения домов, торговых, социальных и производственных объектов не прерывается ни на минуту. И даже многочисленные поздравления часть строителей принимали в торжественной обстановке, а часть – на рабочих местах.

Как бы банально ни звучало, но благодаря труду строителей, у нас есть крыша над головой, хорошие дороги под ногами и красота вокруг. А впереди еще много планов и свершений: от возведения социально-культурных объектов до увеличения темпов жилищного строительства.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Вячеслав Пересыпкин. ТКМ