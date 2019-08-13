День Скрыгаловского сельского совета

Инфраструктура, благоустройство, здравоохранение, образование, культура. Насколько развиты эти сферы в сельской местности? Чтобы увидеть воочию раз в месяц представительная комиссия отправляется в один из сельсоветов Мозырщины. традиционное мероприятие так и называется – День сельского совета.

Сельская местность должна быть не просто пригодной для жизни, но и привлекательной. Это одно из приоритетных направлений мозырской политики. В этот раз подробной инспекции подвергся Скрыгаловский сельский совет. Представительная комиссия, в составе которой руководители служб и ведомств, воочию посмотрела, не ущемлены ли сельчане в чем-либо, насколько в деревнях развиты такие важные сферы жизнедеятельности, как здравоохранение, образование, культура. Бельский фельдшерско-акушерский пункт обслуживает несколько деревень. Раз в месяц на базе него проводится диспансеризация местных жителей, здесь делают кардиограмму, онко скрининги, пенсионеры получают помощь на дому. В одном здании с фельдшерским пунктом находится и почта. Тоже популярное для сельчан место. Конечно, сейчас переписываются все больше по электронной почте, но актуальны подписка на различного рода издания, денежные переводы, конечно, выдача пенсий. Чтобы привлечь клиентов и сохранить рентабельность, здесь можно купить не только товары первой необходимости, но и собрать ребенка в школу. Кстати, о детях. В местном деском саду 10 воспитанников. Ребята здесь учатся считать и читать, играют, занимаются физкультурой, в общем, занимательно проводят время, пока их родители борются за урожай. В отличие от городских, этот сад начинает работать рано утром, время скорректировано с графиком аграриев. За счет средств отдела образование сад преобразовался. На кухне заменили посуду, приобрели бытовую технику, стройматериалы, игрушки, газонокосилку. И глядя на эти преобразования, родители тоже внесли свою лепту. Накануне учебного года от администрации Мозырского района и от совета депутатов учреждение образование получило денежный сертификат. Такой же подарок был преподнесен и школе. Здесь особо трепетно относятся к истории малой родины, родной деревне посвятили музей. За культурную составляющую местной жизни в том числе отвечает и библиотека. Учреждение не только является проводником в мир книг, здесь проводятся танцевальные вечера, организуются концерты, можно поиграть в шахматы и теннис. К слову, уже давно заведено, что сельские учреждения – комплексные, выполняю несколько, а то и гораздо больше функций. Бельский комплексно-приемный пункт –

это настоящий Дом быта. Ремонт бытовой техники, одежды, обуви, часов, мебели, прием заказов в химчистку, парикмахерская и фотоуслуги. О том чем живет деревня в цифрах и сравнительных показателях регулярно докладывается Мозырской вертикали, но другое дело увидеть преобразования своими глазами. Для этого и проводятся Дни сельского совета. Отдельный вопрос – это благоустройство населенных пунктов. Порядок, наличие детских площадок, мест отдыха и мест, которые радуют взгляд. В Скрыгалове силами работников коммунального хозяйства была преобразована эта клумба. Ландшафт украшают цветы и резные зверей, вырезанные из дерева – подарок лесхоза. Уже давно и плодотворно ведется борьба с пустующими и ветхими домами. Их сносят, земли включатся в хозяйственный оборот. Работа по осуществлению госконтроля за рациональным и эффективным использованием земель ведется на постоянной основе.

Положительная динамика –это, конечно, хорошо. Но в рамках проведения Дней сельского Совета акцент делается на выявление проблемных моментов, то над чем стоит поработать. Здесь же на месте разрабатывается и алгоритм действий по устранению недостатков.

Виктория Синицкая, Олег Фицнер. ТКМ