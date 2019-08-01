День рождения Мозырского РОВД

Очередной, 99-й по счету День рождения, отдела внутренних дел Мозырского райисполкома его сотрудники отметили в присутствии нового руководителя. С 11 июля Михаил Синельников официально возглавил местную милицию. Степень доверия людей к закону во многом зависит от работы всех сотрудников. Служба дни и ночи – это не просто громкие слова. Раскрытие преступлений по горячим следам, задержание преступников, обеспечение общественного порядка. Все это – будни правоохранителей Мозырщины, когда они демонстрируют профессиональное мастерство, самоотверженность, верность долгу и традициям. На торжественное собрание по случаю 99-й годовщины образования РОВД пригласили личный состав и ветеранов органов внутренних дел. В присутствии сослуживцев милиционеры получали памятные медали и заслуженные благодарности. Многие в этот день примерили новые погоны. В адрес всех и каждого прозвучали теплые поздравительные слова. Отдельная благодарность была адресована, так называемому «милицейскому тылу» – женам и матерям. Тем, кто верно ждет со службы блюстителей закона, обеспечивает им тепло и уют.

Екатерина Юрченко, Вероника Шепелевич, Евгений Степанов. ТКМ