Декрет №2: где курить нельзя, а где можно

27 июля в Беларуси в силу вступил Декрет № 2, который ужесточил антитабачное законодательство. Как на него отреагировали мозыряне, узнавала наш корреспондент Виктория Купрацевич.

Ещё месяц назад на остановках общественного транспорта могли спокойно курить люди, однако с конца июля курение здесь официально запрещено. Теперь чтобы подымить и не заплатить за это штраф, курильщикам придётся найти разрешённое место.

К ранее запрещённым местам добавились детские площадки, остановки общественного транспорта, летние террасы кафе и ресторанов, городские пляжи, а также автомобили, в которых находятся дети до 14 лет. Причем запрет распространяется и на электронные сигареты. Мы решили узнать, что думают о новом законе жители нашего города.

Теперь возникает вопрос, где же всё-таки курить можно. Официально разрешено курить в специально отведённых для этого местах, около своих подъездов, в квартирах и на своих балконах.

Преступив закон, нарушитель попадает под административную ответственность и должен будет выплатить штраф в размере до 4 базовых величин. Однако надеяться на первое предупреждение курильщикам не придётся, сразу будет составляться протокол. Штраф до 10 базовых величин грозит родителям, если их детей до 16 лет застанут за курением.

Такие жёсткие ограничения введены не просто так. По данным национального статистического комитета каждый четвёртый белорус – курильщик. Это значит, что четверть населения нашей страны находится в зоне риска таких страшных заболеваний как рак лёгких, астма, туберкулёз. По сути, это должно стать главным аргументом, для отказа от вредной привычки. Однако курить или не курить – вопрос, на который каждый должен ответить для себя сам.

Виктория Купрацевич, Вячеслав Приписнов. ТКМ